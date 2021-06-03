由於此前愛華頓有領隊安察洛堤離開愛華頓重返皇家馬德里，加上熱刺至今仍然未找到新帥，近期兩隊不斷正在聯絡一些未有職務在身的人選希望接掌球隊。有指愛華頓方面已經與剛離開狼隊的紐奴進行了會談，莫耶斯以及助教鄧肯費格遜也是拖肥的選擇；熱刺方面亦與剛剛離開國際米蘭的教練干地進行接觸，而且有機會邀請前祖雲達斯體育總監柏拉迪斯來投。

據英國每日郵報指，愛華頓於周三舉行了一次線上的董事會會議，並且減少了一些領隊候選人的數量，至於大股東莫斯里已經與紐奴有過聯絡，希望得知後者的立場。現階段紐奴的主要挑戰者為曾執教過拖肥長達11年的莫耶斯，不過後者今季帶領韋斯咸取得來季歐霸資格後，有指「槌仔幫」打算為他開出一份三年的合約留人。除了紐奴以及莫耶斯之外，此前曾短暫擔任過看守領隊的助教鄧肯費格遜，也被董事會列為潛在新領隊的人選，並認為他在安察洛堤手下工作了一段時間之後，已經做好準備出任領隊一職。

自從4月中解僱摩連奴之後就未有邀請新領隊的熱刺，就希望邀請前國際米蘭教練干地前來執教，不過這名51歲的意大利教練希望獲得可觀的薪水以及需要得知夏季轉會計劃，而且需要肯定首席射手哈利卡尼願意留隊後才會執掌熱刺的帥印。有指前祖雲達斯體育總監柏拉迪斯同樣對熱刺的體育總監一職感興趣，兩名曾在祖雲達斯合作過的拍檔或會在今夏齊齊加盟熱刺。

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