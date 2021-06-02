因為受傷的關係，歐國盃延遲一年，才令效力法甲里昂的荷蘭球星迪比可參加歐國盃。這位「後洛賓時代」的荷蘭進攻主力，既要負責入球，又要為隊友穿針引線，他能否在歐國盃發光發熱，將是荷蘭成績好壞關鍵。

因在2019年12月前十字韌帶撕裂，迪比本緣盡歐國盃。怎知賽事因疫情延遲一年，令將於今夏跟里昂約滿的迪比可在歐國盃大展身手。

事實上，荷蘭的進攻重心幾乎全放在他身上，由2018年至2020年，迪比合共為荷蘭射入11球，並交出12次助攻，可見他的重要性。在入選的26人大軍中，更只有他和隊長韋拿杜姆的國際賽入球達雙位數字。

C組王牌大比拼

迪比（荷蘭）62場33球

簡評：荷蘭攻勢主要來源，除了入球，更負責為隊友穿針引線。

阿拉巴（奧地利）79場14球

簡評：通天老倌可任中堅、左閘、防守中場、中場。為國家隊比賽時，甚至會以左翼身份出現。

辛真高（烏克蘭）38場5球

簡評：效力英超曼城時多任左閘，在國家隊則任中場中路或左中場，負責為前線提供入球機會。

彭迪夫（北馬其頓）118場37球

簡評：已37歲的他在附加賽入球助北馬首次晉身歐國盃，早前在世盃外對德國時又建下奇功。

註：為國際賽數據

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