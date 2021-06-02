【仲有8日開波 C組】歐國盃C組形勢較混亂，荷蘭自2014年世界盃後再次晉級大賽決賽周，但球隊過去一年變動極大兼成績不太理想，未能予人太大信心。同組對手烏克蘭與奧地利，在歐國盃表現向來不理想。至於歷史性打入大賽決賽周的北馬其頓，則是神秘球隊。難怪外界認為C組充滿變數，隨時出現意外賽果。

文：吹雪

如果歐國盃在2020年夏天開打，荷蘭可能會被列為熱門之一。「橙色軍團」在外圍賽C組雖以次名出線，但2戰「死對頭」德國1勝1負，包括作客德國贏4:2，令人眼前一亮。加上在2019年夏天歐國聯決賽僅以0:1不敵主辦國葡萄牙，絕對是實力分子之一。但一場疫情令歐國盃延後一年形勢大變，一手帶領荷蘭中興的主帥朗奴高文改為執教西甲巴塞隆拿，而效力英超利物浦的隊長華基爾雲迪積克及西甲華倫西亞門將施利臣因傷肯定缺陣。雖然原本因傷無緣在2020年夏天出戰的進攻主力迪比，反而「因禍得福」可在今次賽事上陣，但整體予人感覺是得不償失。

法蘭迪保亞在2020年10月上任後，荷蘭成績更是不進反退，首四場國際賽不勝，而且只入兩球，早前世界盃外圍賽，荷蘭作客土耳其慘敗2:4，令他和球員面對龐大壓力。另外要留意是，迪保亞領軍後至今九場比賽，只有在對實力較弱的波斯尼亞、拉脫維亞及直布羅陀三場時沒有失球，足見缺少雲迪積克後，球隊防守力明顯受影響。

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烏克蘭防守力強

幸好荷蘭在C組有主場之利，三場分組賽都會在阿姆斯特丹舉行。另外，跟C組對手奧地利（23）、烏克蘭（24）和北馬其頓（62）比較，荷蘭（16）不論在實力和世界排名都較同組對手優勝。至於荷蘭能否走得更遠，很大程度要倚靠迪比、隊長韋拿杜姆、法蘭基迪莊甚至雲迪碧克等，能否在今屆賽事交出超水準表現。

同組對手奧地利與烏克蘭，世界排名相近。當中烏克蘭由名將舒夫真高執教，在外圍賽力壓葡萄牙在B組首名出線，面對葡萄牙2戰更是1勝1和。烏克蘭在外圍賽8戰只失4球，除了比利時與土耳其外，跟意大利並列為失球第三少的球隊，預計在今次歐國盃，舒夫真高將繼續其穩守突擊戰術，希望可首次在歐國盃晉級淘汰賽階段。

奧地利外號「德國二隊」，入選球員大部份球員都在德甲謀生，包括之前效力德甲班霸拜仁慕尼黑、剛宣佈改投西甲皇家馬德里的隊長阿拉巴。不過要留意是奧地利在歐國盃成績甚差勁，至今只曾2次打入決賽周（2008年是以主辦國之一身份晉級），卻都在分組賽止步，2016年更在被外界看好的情況下小組包尾而回，故不宜過份看好。

北馬其頓表現不穩

至於北馬其頓，更是首次晉級大賽決賽周。球隊在附加賽藉靈魂人物彭迪夫一箭定江山，擊敗格魯吉亞晉級決賽周，之後更在今年3月世界盃外圍賽2:1擊敗德國。要留意是，北馬其頓是支十分反覆的球隊，既能擊敗德國，但同時又會不敵羅馬尼亞及阿美尼亞。C組對手荷蘭、奧地利與烏克蘭各有缺點，北馬其頓隨時可能再嚇大家一驚。

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