英格蘭周三在備戰歐洲國家盃的熱身賽以1:0小勝奧地利，下半場射入個人在「三獅軍團」第一球、為球隊一箭定江山的布卡約沙卡獲Sky sports給予8分，是今戰得分最高球員之一，另一個獲評8分的英格蘭球員是基亞利殊，他雖然在71分鐘被調離場，但在季尾幾場比賽才傷癒復出的這位阿士東維拉隊長，今戰為英格蘭贏得多個罰球，表現予人深刻印象。

另外，效力多蒙特的祖迪比寧咸以17歲零338日，成為自2003年9月對列支敦士登的朗尼（17歲零321日）以來，為英格蘭正選披甲的最年輕球員，身穿8號球衣的他今場表現已令人認為他有機會為「三獅軍團」將來的領袖。至於門將比克福特今場發揮雖不多，但在賓葛菲特回傳險擺烏龍時反應迅速，追回龍門前成功解圍，加上沙比薩其後遠射又被他指尖觸到後中楣不入，其1號門將地位更為穩固。

英格蘭球員評分

比克福特 7分

阿歷山大阿諾特 6分

高亞迪 5分

泰朗明斯 6分

捷比亞 6分

迪格蘭賴斯 5分

祖迪比寧咸 7分

布卡約沙卡 8分

連格 6分

基亞利殊 8分

哈利卡尼 6分

後備︰

卡維特利雲 6分

禾特普斯 5分

奧尼屈堅斯 5分

賓葛菲特 4分

賓韋特 6分

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波