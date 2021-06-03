周三英格蘭為備戰歐國盃，主場約戰同樣打入決賽周的奧地利。而因三獅軍團在半力出擊下，比賽過程略為平淡，不過中堅泰朗明斯卻試圖製造驚喜，上半場曾經在禁區內刻意抬高手臂撞跌對手前鋒沙沙卡拉積錫，不過未有被吹罰成功走甩，不過就被網民大嘲明顯得悉比賽未有VAR協助執法才如此粗野。

今仗因曼城、車路士，以及曼聯的球員尚未歸隊，所以令不少副選得到機會，其中效力阿士東維拉的泰朗明斯就為其中之一。比賽中這位28歲中堅未受太大威脅，不過上半場卻被直播鏡頭拍到奧地利一次邊路進攻，其時效力史特加的沙沙卡拉積錫走入禁區接應，然而明斯見狀卻特意抬高手臂撞跌對方，令對方倒地，但球證未有留意，最終成功走甩。

賽後社交平台之上亦有不少網民談到明斯的犯規，有網民談到泰斯明顯得悉今仗未有用VAR協助執法才會如此，更指該犯規即使在冰球亦顯得過份粗野。亦有網民批評明斯，指若今仗是歐國盃的話，他將會連累球隊輸12碼且被直接被逐，實為不智。

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