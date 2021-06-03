周三NBA季後賽西岸首圈，一哥爵士鬥灰熊的系列賽第5戰。今仗爵士甫開賽已經火力全開，全隊單單第一節已轟入47分，當中包括8個三分球，亦令爵士全場一直保持雙位數分差。最終爵士以126:110擊敗灰熊，在落場一場下連贏四場，以4:1淘對方成為西岸首支晉級次圈的球隊。

系列賽的第3及第4戰雖然均由爵士贏出，但灰熊在兩場比賽的尾段一度追近，可惜最終功虧一簣。而今仗爵士為免夜長夢多，甫開賽已經以強大火力壓制灰熊，第一次19次進攻有16次成功得分，三分球起手10得8中，主將米曹（Donovan Mitchell）僅上陣6分鐘就已射入14分，最終爵士單節已經狂轟47分，以20分領先灰熊。

爵士今仗有五名球員得分上雙，其中米曹僅打29分鐘已經交出30分及10助攻的「雙雙」，另外中鋒高拔（Rudy Gobert,）及最佳第六人奇勒臣（Jordan Clarkson）分別貢獻23分及24分，力挫有摩蘭（Ja Morant）及布祿斯（Dillon Brooks）同樣攻入27分的灰熊。再者，今仗爵士埋單射入17個三分球，在系列賽一波四連勝中合計射入72球三分，即場均18球，可以說爵士是用三分射死「熊」

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