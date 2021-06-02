目前在世界盃南美洲區外圍賽排第二的阿根廷為免被榜首巴西拋離，在周四的外圍賽迎戰智利時，一定全力爭勝。由於智利近年於世盃外與阿根廷交手經常半、全場都落後，因此，今役宜捧阿根廷[主/主]。（球賽編號：星期四39；明日8:00am開賽）

阿根廷目前在南美洲區以4戰得10分排第2，落後巴西兩分。為免被拋離，阿根廷今役一定會力爭三分。阿根廷一眾主力如前鋒美斯、中場迪馬利亞及後衞達利亞費高等全部可以候命，陣容強勁。有一點值得留意的是由於疫情關係，南美足協將在月中展開的美洲盃由阿根廷移師到巴西舉行，令一班阿根廷球員大為不滿，今役料會找智利出氣。畢竟，阿根廷近六次於世盃外與智利交手，有五次都半、全場皆勝（見附表1）。

智利目前以4分排第6，他們自2016年奪得美洲盃後，表現無以為繼，更無法晉身2018世盃決賽周，今屆外圍賽當然要打醒精神，力爭前四名出線。不過，智利今役有中場維達爾因確診而缺陣，而且今役才是智利新教頭拉斯特第二場領軍，或未摸熟麾下球員特性。今役除了阿根廷[主/主]可捧外，亦可吼阿根廷勝2:1的波膽，因為智利近4場落敗的比賽全部都輸1:2（見附表2），而且在近七場有競賽意義的對賽中，智利就4次以1:2不敵阿根廷。

「雙圭戰」旺「雙」

至於同得6分而分別排第4及第5位的巴拉圭與烏拉圭，亦會在周四碰頭。烏拉圭今役雖有主場之利，卻有前鋒卡雲尼被罰停賽，而卡利亞里中場蘭迪斯亦因傷缺陣，前線要靠蘇亞雷斯。巴拉圭星味一般，但勝在踢法實而不華，而且韌力十足，在今屆外圍賽共獲1勝3和，保持不敗。由於烏拉圭近5次與巴拉圭交手總入球有4次開「雙」，而巴拉圭近5場亦有4場開「雙」，今役不妨再追開「雙」。（球賽編號：星期四38；明日6:00am開賽）

文：數人