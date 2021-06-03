日本國家隊周四與日本U24進行熱身賽，結果大國腳隊憑橋本拳人、鎌田大地和淺野拓磨各入一球，以3:0大勝小國腳隊。

日本國家隊原定今日與牙買加進行友賽，不過由於對手部份球員因未能通過檢疫而未能前往日本，日本足總臨時決定由正在備戰奧運的日本U24充當大國腳隊的對手，促成了史上首次的「日本內鬨」。

藍武士今場派出南野拓實、大迫勇也和鎌田大地等多位主力正選，至於U24亦有久保建英、板滄晃和三好康兒等人正選披甲，不過在日職表現大勇的三笘薰和吉田麻也、酒井宏樹和遠藤航三位超齡球員就未有上陣。

開賽僅兩分鐘，藍武士就靠一次角球攻勢，由橋本拳人接應大迫勇也的頭槌二傳頂入成1:0。日本U24落後下搶回不少攻勢，可惜未能製造具威脅攻門，反而在完半場前再被大國腳的鎌田大地接應南野拓實的助攻射成2:0。

雙方在半場休息期間作出大幅調動，大國腳隊換邊後早段再把握U24開波早段未能集中的問題增添比數，淺野拓磨接應小川諒也的左路地波傳中射入成3:0。U24在下半場中段換入超齡球員遠藤航後，進攻表現有明顯改善，可惜始終未能破蛋，最終日本隊以3:0擊敗日本U24。

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