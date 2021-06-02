C組荷蘭對烏克蘭、奧地利和北馬其頓的三場分組賽，都會在荷甲阿積士主場、位於阿姆斯特丹的告魯夫競技場舉行。其餘的分組賽，則會在羅馬尼亞首都布加勒斯特的國家競技場舉行。

阿姆斯特丹和布加勒斯特2地差距達1,780公里，坐直航飛機需時約2小時45分，距離不算太遠。荷蘭三場都在主場作賽，以逸待勞應看高一線。至於奧地利則是C組最辛苦的一隊，在布加勒斯特踢完首場對北馬其頓後，第二場要飛到阿姆斯特丹對荷蘭，之後再飛回布加勒斯特對烏克蘭。

坐擁主場之利的荷蘭當然希望可小組首名出線，因為C組首名在16強對D、E或F組的最佳第3名，較可惜是需到布加勒斯特作賽，反而阿姆斯特丹則會上演A組次名對B組次名。至於C組次名則要到倫敦作賽，並遇上A組首名。8強起再沒有比賽安排在這2地舉行。

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