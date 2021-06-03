今屆歐國盃被視為奪冠大熱的法國，周三在尼斯與威爾斯進行了一場熱身賽，事隔超過5年重返「高盧雄雞」的賓施馬雖然12碼宴客，不過與另外兩名鋒線拍檔基利安麥巴比以及基沙文表現不俗，就連教練迪甘斯也對賓施馬無法入球感到遺憾。至於早早就要以十人應戰的威爾斯，賽後法國門將洛里斯就透露曾為領紅的尼高威廉斯求情，希望球證不要將後者罰下。

現年33歲的賓施馬足足等待了五年的時間，終於迎來為法國隊上陣的機會，直至25分鐘更博得12碼兼令威爾斯少踢一人，不過賓施馬主射被丹尼禾特撲出，這次亦是賓施馬在國家隊連續三次處理極刑宴客，惟他賽後接受訪問時仍對整體情況感滿意：「再次為法國隊披甲我感到十分自豪，不過比賽往往就是會錯失一些機會，最重要是為隊友創造機會以及學習去做得更好。」至於教練迪甘斯就認為賓施馬值得入球：「一個入球可以令賓施馬及我感到高興，不過將入球留到日後也無壞處。」

此役在上半場威爾斯守將尼高威廉斯因為犯手球，球證翻查VAR後決定出示紅牌將他罰下，為了達到熱身賽的練兵效果，洛里斯曾為威爾斯求情：「我們都要求球證不要罰下威爾斯的球員，我們寧願可以踢11人對11人的比賽，不過他最終都遵守規則。」

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