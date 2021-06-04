前英格蘭國腳碧咸近年涉足不同生意，繼成立美職球隊國際邁阿密後，這位萬人迷近日再成為英國一家電動車科技公司的股東。

碧咸周三宣佈，將會聯同巴克萊家族及英國富豪Alexander Dellal入股英國初創科技公司Lunaz，碧咸將會佔該公司的10%股份。Lunaz是一家從事經典車改裝的初創公司，專門將經典的勞斯萊斯和賓利等名貴汽車改裝成以純電發動的電動車，讓這些「老爺車」能夠符合現時越趨嚴格的車輛排放規格。

碧咸在聲明中表示，對自己能夠成為這家科技公司的一份子感到興奮：「很高興我能夠加入這家公司，讓我們可以為更多美麗而經典的汽車進行修復和改造，讓它們能夠透過可重用能源在道路上行駛。」

除了美職球隊和電動車公司外，碧咸近年亦投資了其他不同類型的業務，去年他就成為了英國初創電競公司Guild Esports的共同持有人。此外，碧咸亦投資了英國一家專門售賣含有大麻成份的護膚產品公司Cellular Goods Plc。

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