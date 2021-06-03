曾經效力阿仙奴多年並且因多番出位言論而有「Lord賓」之稱的丹麥前鋒賓特拿，自從去年1月離開哥本哈根之後就一直未有班落，直至周四，這名33歲前阿仙奴鋒將宣佈自己掛靴的消息，18年的職業球員生涯將會告一段落，英媒更將賓特拿退役消息稱為「足球史上最悲傷的一天」。不過賓特拿又提到自己一生無法離開足球，因此目前已經正在考取教練執照，不久將來會繼續重返足壇。

此前在2005至2014年期間效力阿仙奴的賓特拿，曾因為在08年歐聯8強對陣利物浦一役，在利物浦門前擋出隊友法比加斯的必入球，因而獲得「中堅賓」的名字，從此一直備受球迷注意。不過周四賓特拿在一個節目上宣佈掛靴的消息：「我每天都想念足球，但我知道這份工作總有一天會結束，我覺得自己需要一段很長時間，去讓自己理解這一切都已經結束了。」

雖然33歲的賓特拿宣佈掛靴，惟他重申自己的足球生涯尚未完結，事關自己將會以教練的身份回歸：「足球是我一生當中很重要的一部分，我無法離開它。這就是為甚麼我正在修讀教練課程，我希望可以從中學到更多東西，某程度上我永遠也是足球的一部分。」

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