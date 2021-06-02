日前，《立場新聞》發表一篇題為「公帑資助國際單車賽單車總會輕型貨車當『救護車』 運輸署證無牌、涉違規改裝」的高質偵查報道。此類有關香港體育制度內的偵查報道，實在少之又少。係囉，點解呢？此文高質原因有三：第一，文中引述多個單位的規例及或不同階段回應，包括民政事務局、運輸署、消防處、UCI國際單車聯盟、香港單車總會、總會行政總裁、賽事籌委會主席、由內地公司持股的賽事醫療服務承辦商香港分子病理檢驗中心（HKMPDC）職員、執業大律師、國際專業保險諮詢協會會長、醫療輔助隊（AMS）與前線醫護，以交叉比對各方說法與做法。

第二，前後共兩篇報道引爆多個仍未解決的問號——為何總會先誤稱收到AMS回信拒絕申請？惟傳媒查問並確認AMS未曾收過申請後，總會始發聲明承認「沒有申請任何義務急救團體，包括醫療輔助隊的急救服務」。那總會之前誰收到那個地方的AMS回信呢？由HKMPDC提供、其行車證顯示為「輕型貨車」的大會「疑似白車」XH6410上，究究究竟有冇安裝氧氣系統？有，就涉嫌因沒持有貯存相關危險品牌照而犯法；冇，問題更嚴重：假如車場發生嚴重意外，車手需在「疑似白車」內吸氧氣保命那怎辦？這還合乎UCI規定嗎？運輸署「證無牌、涉違規改裝」，批錢的民政事務局及承辦的總會會否問責？如何問責？

第三，此偵查報道能啟發更多問號——根據UCI國家盃香港站《活動手冊》（https://www.uci.org/docs/default-source/official-documents/tissot-uci-track-cycling-nations-cup/tissot-uci-track-cycling-nations-cup-ii---hong-kong---event-manual.pdf），被UCI管理委員會委任為Chief Medical Officer（CMO）的Dr. Kin Heng AU知情嗎？「疑似白車」是其管轄範圍嗎？如果是，何以批准？如果不是，誰負責？此外，同一文件第18頁列明：「An ambulance is on site to handle extreme serious injuries to hospital」；另根據UCI規例（https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-xiii---medical-rules---01.03.2020.pdf）第13.4.005，為保障車手安全，主辦單位（總會）需提供「one or more ambulances」；第13.4.015第4點更指「每架救護車的司機必需具備駕駛當地救護車的最高資格」。報道指總會在被追問下，事隔一日即改口，指大會按UCI規定提供了「醫療車輛」。醫療車輛？是F1的「medical car」嗎？惟UCI兩大規例列明「ambulance」呢？「疑似白車」內的司機具備駕駛香港救護車的最高資格嗎？究究究竟香港單車總會有冇違反UCI規定呢？

「公帑資助國際單車賽 單車總會輕型貨車當『救護車』 運輸署證無牌、涉違規改裝」

https://bit.ly/3yYBmFw

「國際賽無牌『救護車』駐場 單車總會曾指醫療輔助隊拒服務 後改口認無申請」

https://bit.ly/2SJqPxv

丹尼爾 體育主持

周四見報