相隔533天後，香港足球代表隊終於再有比賽，於香港時間今晚10時30分在巴林穆哈拉格體育場出戰世盃外亞洲區次圈賽事，對手為勁敵伊朗。港足目前於C組排第四，數字上仍有晉級可能，在缺少外流兵的情況下，挑戰世界排名高113位的對手，難度雖高，但香港人不會放棄。（now630及633台今日10:30pm直播）

港足在世盃外次圈餘下的三場賽事多番延期，加上在港府的防疫措施下，難以安排任何友賽，因此港足自2019年12月赴南韓釜山出戰東亞錦標賽決賽周後，再沒有任何比賽，至今已逾一年半。世盃外亞洲區次圈終可以賽會制進行，C組五隊齊集在巴林，於這個中東小國在13天內完成餘下所有賽事。港足目前以5戰5分排小組第4位，僅比已肯定出局的柬埔寨為高，餘下三仗對手均為中東強隊，今晚對手為世界排名高達31位的伊朗，比排144的港足高113位，2隊在2019年於香港大球場上演的首循環賽事，作客的伊朗由「伊朗美斯」阿斯蒙及安沙里法特上、下半場各入一球，以2:0擊敗港足。

相隔年半再賽缺四外流兵

疫情關係，球會有權因隔離措施而拒絕球員出戰國際賽，今仗港足缺少了陳俊樂、羅素、梁諾恆和李毅凱四位外流到中國聯賽的主力球員。港足上周二開始操練，上周六晚啟程巴林，教練團成員朱志光抵埗後表示，當時日間氣溫雖高，但黃昏起溫度下降，加上較乾爽，故球員適應情況不俗。今仗於當地時間下午5時30分展開，預計氣溫約為攝氏35度。

港隊教練麥柏倫賽前表示：「這兒的設施很好，但訓練場不太平坦。」港足餘下三個對手均為中東強隊，伊朗更是當中實力最高，麥指：「伊朗與日本、南韓屬同級亞洲最強球隊，今仗是巨大挑戰。球員需踢出『香港不死』的精神。對手體格、速度、技術都比我們好，平日出戰的聯賽節奏快，有球員效力歐洲聯賽球隊，與我們實力存在差距，希望我們的表現可令伊朗感驚訝。」

伊朗去年曾勇挫波斯尼亞

伊朗牌面比港足高之餘，在疫情下，去年10月已恢復友賽，擊敗過烏茲別克與波斯尼亞，今年3月亦以3:0贏過敍利亞。面對強敵，守將羅梓駿表示：「已對過伊朗，知道對手實力，我們今次陣容亦有變，最重要還是心態，我們已100%準備好去戰鬥，去挑戰他們，知道是硬仗，但不會抱捱打心態，會盡力踢。」伊朗目前4戰得6分，是C組唯一在這13日需要出戰4場比賽的球隊。港足戰畢今仗後，將有較長時間休息，下周五才會有第二場比賽，對手是伊拉克。

本報訊

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