本屆歐國盃下周五即將開鑼，足智彩亦已開出了首輪賽事的初盤賠率，筆者先向大開推介一些「大方向」的投注策略，發現近年的歐國盃分組賽首輪賽事，以入球大細中位數「2.5球」來計算，開「細」比率甚高。以上屆為例，首輪12場分組賽多達10場開「細」，比例高達83%，再對上兩屆首輪開「細」的比率分別為62.5%及75%。

這反映出一眾球隊在分組賽首戰仍未上力，部份球隊甚至仍未完全磨合，加上只是分組賽首戰，未到出線生死關頭時刻，踢得比較穩陣亦屬合理。加上今屆在疫情下歐洲各大聯賽賽程頻密，球員們身心俱疲之外，又沒有太多時間集訓備戰，國家隊整體磨合上甚至比以往更差，更加有利開「細」。

亞洲盤方面，一眾強隊特別佔主場之利的強隊將要讓波，然而近年歐洲二線甚三線球隊進步不少，歐國盃就算擴軍至24隊，強弱懸殊的比賽亦買少見少。翻查去季列強首輪成績，法國、瑞士、波蘭、克羅地亞、西班牙均只勝實力較弱的對手一球，列強「魚生粥」波膽可以跟進。

文：尊嘉

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