伊朗目前在世界盃亞洲區外圍賽C組4戰6分排第3位，而伊朗足總去年改聘克羅地亞教練史高錫代韋莫斯領軍，這名在伊朗執教多年的教練首度領軍戰世盃外當然是強陣出擊，除射手阿斯蒙外，還有今季效力葡超勁旅波圖的中鋒達利美。

為爭取連續三屆打入世盃決，伊朗足總聘請前比利時國腳韋莫斯接替基羅斯為教練，而韋莫斯帶領的伊朗在世盃外有個亮麗開始，首戰作客2:0擊敗香港隊，之後以14:0狂數柬埔寨，可是之後兩作場作客賽事先客0:1不敵巴林，繼而以1:2負伊拉克，教練韋莫斯隨即被炒，去年初委任在伊朗執教過多支勁旅克羅地地教練史高錫領軍。

去年疫情下，伊朗只安排對敍利亞的友賽，結果大勝3:0；目前伊朗5分落後於榜首的伊拉克，而史高錫首度領軍為追落後，大軍名單包括多名在歐洲落班的球員，除效力英超白禮頓的中場查漢巴殊，還有剛助英冠賓福特升上英超超的中場沙文高度斯，另外，同效比甲查內爾中場哥利沙迪及前鋒卡維利沙爾也在名單內。

前鋒線當然有效力俄超辛尼特射手，作客香港為伊朗先開紀錄的阿斯蒙，而作客香港未隨隊，上季加盟葡超班霸波圖的達利美今次在陣；28歲的達利美於19/20球季登陸葡超里奧艾維，以18球成為葡超神射手，隨即被波圖相中，而擁有1米87季身高，頭槌及入楔相當了得，季內為波圖上陣34場入16球，是球隊首席射手，不過，此子主力踢葡超，歐聯是後備，以其級數及入球能力配以阿斯蒙等鋒將，港隊防線必須打醒十二分精神。

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