奧運虛擬系列賽虛擬賽車項目，完成首階段計時賽，香港代表周天浩取得亞洲區第二個出線資格晉身決賽，香港汽車會今日假奧運大樓舉辦授旗儀式向周天浩授旗。另外，香港汽車會會監余錦基亦宣佈會派代表隊參加十月尾的第二屆國際汽聯賽車運動會18個項目當中9個，其一亦是電競賽車。

虛擬賽車項目首階段於5月13至23日以線上計時賽形式進行，全球62個合資格國家及地區劃劃分成五個分區作賽，香港與另外八支隊伍角逐四個總決賽席位，單單香港已有約600人參與，34歲的周天浩以1分55秒347亞洲第二的成績脫穎而出，他指自己是首次參加大型比賽：「既興奮又緊張，嚟緊會專注同團隊訓練同討論戰術，體能都係其中一個要點，始終自己太瘦。」總決賽將於6月23日進行，屆時16名運動員在完成三場賽事後，以累積分數計算成績，三場賽事將分別模擬日本東京、意大利薩丁尼亞島B賽道和原創虛擬賽道龍之島。余錦基認為汽車電競是香港其中一個發展方向：「香港本地冇賽車跑道，模擬器同電競都可以係一個平台畀年輕人，可能幾歲已經可以嘗試。今次更是奧林匹克世界性賽事，係一件盛事。」

余錦基於活動致詞時亦向民政事務局體育專員楊德強提議興建賽道，指出不強求一條比賽用跑道，可以是多用途場地供不同政府部門測試車輛之用，讓有志成為車手的年輕人在可在跑道上「揸快車」而不是馬路上。儀式後他接受記者提問時再次提到已停辦兩季的Formula E香港站：「賽會一直有興趣搞香港站，不過要政府封路辦賽事好難，會繼續同政府傾，所以我都提議畀一個場地供賽車用途。」同場出席的港協暨奧委會主席霍震霆指大部份運動員已接種疫苗，不過沒有具體數字。

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