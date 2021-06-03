香港時間周三朝早，NHL(國家冰球聯盟)季後賽北部區域第二圈，Montreal Canadiens鬥Winnipeg Jets第一戰，作客嘅Canadiens最後一節領先對手4:3，而且Jake Evans最後一分鐘將個冰球送入對手空門，比數5:3已經分出勝負。不過意外就發生喺呢一球，Jets回防嘅副隊長Mark Scheifele就將入波嘅Jake Evans撞到飛起，更加係頭落地先，雙方衝突就即刻發生。擾攘一輪之後，Mark Scheifele就被趕出場，而Jake Evans就用擔架送院，好在據報最後冇乜大礙。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波