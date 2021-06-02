港足今仗遠征到巴林，缺少了陳俊樂、羅素、梁諾恆和李毅凱4位外流到中國聯賽的球員，幸仍有同樣是32歲的基頓和迪高兩位新晉入籍兵填補防守力，只可惜另一最近取得香港護照的翼鋒費蘭度因傷退隊，不然港足有更大機會製造到威脅反擊。

面對三支中東強隊，港足預計有較多時間受壓。幾位外流到中國聯賽的球員均為中後場球員，對主守的港足而言當然有影響，幸仍有基頓和迪高兩位新力軍。兩位在東方合作多年的巴西兵，其中基頓早在2018年取得香港護照，直至今日才有機會取得首頂「喼帽」。曾在日本發展的基頓，於2010年來港加盟大埔，2013年轉投東方後，經常被外借，但成為本地球員後已成為東方後防主力。基頓身形高大強壯，有機會與馮慶燁或艾里奧鎮守中路。

周二才公佈轉投理文的迪高，則是令球迷期待的新兵。迪高司職防守中場，亦可串演中堅，在場上作風強悍，身高雖不及基頓，但迎接傳中球時掌握搶點時機良好，頂槌攻門能力不下於港足陣中其他高大球員。迪高在2019年年尾取得香港護照，因疫情而延至今仗才有機會首次為港足上陣。

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