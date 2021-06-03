周三NBA季後賽西岸首圈快艇對小馬系列賽的第五戰，賽前快艇收復落後兩場的失地扳成場數2:2平手，不過今仗回到主場未能乘勢拿下對手。小馬今仗有主將當錫（Luka Doncic）戰勝頸部傷患交出超水水準的42分及14次助攻，球隊以105:100擊敗快艇，系列賽三場作客全勝，只差一場勝仗即可晉身次圈。

前兩仗因受頸部拉傷困擾影響表現的當錫，今仗首節已交出攻入19分，其中三分球6射5中。雖然小馬完成首節領先7分，不過第二節就被快艇從後趕上一度反超，完半場僅以2分領先對手。但第三節優勢又落在小馬身上，快艇在領先6分的情況下被小馬打出一段25:5攻勢，又成功拋離14分。不過第四節小馬進攻再次死火，戰至不足1分鐘時更被尼納特（Kawhi Leonard）一次三分打追至100:101。可惜此後快艇有巴頓（Nicolas Batum）上籃未能得手，其後尼納特的零角度三分更「Air Ball」，最終小馬接連上罰球線得手，以105:100險勝領先場數3:2。

計上今仗，今個系列賽的前5場全數由客隊贏出，為NBA歷史上第3次。小馬最大功臣非交出「雙雙」 的當錫，賽後小馬教練卡利奧指當錫是他見過其中一個最頑強的球員，「他的狀況每日比每日好，因為受傷他需要按摩及敷冰，不過他實在是我見過其中一個在場上意志最頑強的球員。」系列賽第六戰將於香港時間周六早上上演，屆時小馬將主場迎戰。

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