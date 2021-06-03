周三法國網球公開賽女單次圈賽事，需要負傷上陣的一姐芭迪，面對世界排名45位的波蘭球手連妮特，芭迪在先失一盤的情況下，在第二盤的第4盤就因傷無法堅持，需要提前退賽，最終2019年冠軍芭迪在今屆法網於第二圈止步。

去年因疫情退出法網的芭迪，這次雖然重返巴黎出戰，可惜卻需要帶傷上陣，首圈時左大腿就已經裹上了繃帶，而且跑動能力明顯受到影響。芭迪於次圈面對美國球手比拉時就已經陷入苦戰，來到周四鬥連妮特同樣面臨不少問題，首盤就被對手在第四及第六局破發，先輸一盤1:6，首盤芭迪更一度需要醫療暫停。雖然芭迪在第二盤的情況有改善，二人各自保住發球局，可惜當戰至盤數2:2之後，芭迪依然最終無法堅持到最後，選擇提前退賽止步第二圈。

賽後芭迪表示：「退賽實在令人心碎，這一周我已經流了很多眼淚，不過一切還好。我們已經用盡全力去給自己一個機會，但現在我會努力盡快康復。雖然這次結果令人失望，但我們沒有任何恐慌，我們知道發生了甚麼事，而且將會努力盡快返回球場上。．

較早時候的另一場女單賽事，世界排名第六的施維杜蓮娜以直落兩盤6:0、6:4擊敗20歲利安，晉級第三圈。

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