東岸頭號種籽76人原在季後賽首圈對巫師擁有3:0的絕對優勢，但上仗中鋒艾比迪（Joel Embiid）傷出下被巫師扳回一城，而周三的第五戰艾比迪續缺陣下令76人現暗湧。不過，另一位星級球員賓西蒙斯（Ben Simmons）交出「大三元」，加上薛夫居里（Seth Curry）等綠葉挺身，助球隊以129:112勇挫對手晉級，下一圈將面對T楊格（Trae Young）帶領的鷹隊。

文：亨少

在周三第五戰前夕，76人證實上仗傷出的艾比迪為右膝半月板有一小處出現撕裂，雖暫時不用動手術，惟仍難預料復出時間，亦肯定缺席周三一戰。缺少這位今季場均交出28.5分的主力，76人不論攻防亦有一定影響，令球迷擔心會被巫師乘虛而入。

賓仔改打中鋒大三元

今仗76人教練李華士（Doc Rivers）試圖以小球陣容，並以外線進攻為重心，結果大前鋒T夏里士（Tobias Harris）及得分後衞薛夫居里打出代表作，前者攻入28分，後者更交出個人季後賽新高30分。賓西蒙斯今仗改打中鋒亦回勇貢獻19分、10籃板及11助攻的大三元數據，老將懷特侯活（Dwight Howard）出任替補中鋒，僅16分鐘已有12分及3次封阻，助76人以17分之差擊退巫師，總場數勝4:1晉級。

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艾比迪歸期未定

76人全場有多達六人得分上雙，強勁的板凳深度及李華士變陣令巫師難以抵抗。賽後李華士大讚全隊發揮：「這是場偉大的團隊勝利，我很喜歡今仗的比賽方式，在艾比迪缺陣下其他人都挺身。雖然我們曾落後，但未有因此自亂陣腳。」

至於76人晉級次圈的對手正是周三同樣獲勝、有T楊格交出全場最高36分的鷹隊，成功下剋上以場數4:1淘汰紐約人（見另文）。今仗表現惹火的T楊格進攻威力不用多講，而且內線有卡比拿（Clint Capela）及約翰哥連斯（John Collins）等具衝擊力的長人，雙方香港時間下周一就會開始次輪系列賽爭逐，若艾比迪持續缺陣或令76人晉級現危機。

被問到艾比迪的傷勢時，李華士指他難以給予肯定的復出時間，但他將為復出不惜一切。不過就如薛夫居里所言：「我們別無選擇，現在需要相信自己。艾比迪一整季幫助球隊很多，現在換我們幫助他得到更多休息時間，然後順利復出。」