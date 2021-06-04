周五德甲班霸拜仁慕尼黑宣佈，32歲的喀麥隆前鋒祖普莫亭已經與球會續約2年，他將會效力至2023年。

32歲的祖普莫亭去季由巴黎聖日耳門（PSG）以自由身加盟拜仁，去季為球隊上陣32場攻入9球，原本他和球會的合約到今月月底就完結，不過球隊決定與他續約多2年，祖普莫亭表示：「我自豪能來到這裏，拜仁是很特別的球隊，亦是世界最佳的球會之一。我很希望和球隊繼續取得成功，希望打入德國盃決賽外，亦希望能贏下歐聯冠軍。」

祖普莫亭上季為球隊上陣32場，是球隊的副選前鋒，雖然他只有3個聯賽入球，但這位喀麥隆前鋒在歐聯的表現不俗，今季上陣7場攻入5球。在歐聯8強面對前球會PSG時，他兩回合亦能取得入球，可惜亦無法助球隊晉級。

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