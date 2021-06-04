衞冕湖人於生死戰以100:113不敵太陽後，於季後賽首圈出局。隨着湖人出局後，去季出戰分岸決賽的四雄，包括西岸的湖人及金塊，以及東岸的熱火及塞爾特人，最終只有金塊仍然生還晉身次圈。不少人過去就提出與今季季前的休息時間太少，令各支去季戰至最後的球隊今季傷疲盡起，但除此以外有其他原因嗎？

去季NBA受疫情影響，最終總決賽於去年10月舉行，湖人去年封王的日子為香港時間10月12日，至於今季開季第一戰則是12月23日，即當中只有兩個多月的休整時間，比過去正常情況6月完季，10月尾開季足足少一半時間。而從湖人及熱火今季的傷兵情況便可知一二，湖人兩大巨星飽受傷患困擾，安東尼戴維斯（Anthony Davis）常規賽缺席36場，勒邦占士（LeBron James）則缺席27場。而到季後賽，AD又因傷未能關鍵場數被迫缺席。

同樣情況亦在熱火中發生，今季占美畢拿（Jimmy Butler）開季已經缺席多場，最終常規賽只打52場，而老將積傑錫（Goran Dragic）亦因足底筋膜撕裂的傷勢尚未完全復原，今季狀態嚴重下滑。另外去季表現出色的艾迪巴約（Bam Adebayo）及希路（Tyler Herro）等亦未打出去年在奧蘭多的水平，令人失望。

而除了休息以外，去季兩支決賽球隊今季組軍都遭遇不少問題。湖人因兩大巨星的薪酬影響下，未能留住朗度（Anthony Davis）、丹尼爾格連（Danny Green）及懷特侯活（Anthony Davis）等奪冠功臣，而新加入的馬克加素（Marc Gasol）、夏利爾（Montrezl Harrell），以及季中超低價簽入的杜蒙特（Andre Drummond）均未能融入球隊體系中。

至於熱火的兩大老將伊古達拉（Andre Iguodala）及阿里沙（Trevor Ariza）均不復當年勇，季中簽入的奧拉迪普（Victor Oladipo）曾被寄予厚望可協助畢拿，不過僅為球隊上陣4場就因傷全季報銷，亦是熱火失利的主因。

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