足球終於有機會回家？作為現代足球發源地英國，「大哥」英格蘭今屆再佔主場之利，加上近年新星不斷湧現，現僅在法國及西班牙之後列奪冠第三熱門。分組賽位處D組的英軍看似一支獨秀，但其餘三隊均屬黑馬，其中克羅地亞曾在2018年世盃4強淘汰英軍，「細佬」蘇格蘭及東歐球隊捷克亦非「魚腩」，英軍想爭奪首名出線劍指冠軍絕不可掉以輕心。 文：尊嘉

英格蘭歷史上兩次主辦大賽均取得好成績，其中1966年成功贏得世盃冠軍，1996年主辦歐國盃更以「足球回家」作口號並殺入4強，惜在互射12碼憾負德國，但已創出英軍近年在歐國盃的最好成績，故今屆再作為其中一隊主辦國的英格蘭，再被看好也不無道理。

論實力，英軍的確可與列強媲美，首先鋒線有隊長哈利卡尼領軍，這名熱刺射手今季狀態火熱，身兼英超神射手兼助攻王（見另文），身旁還有兩大新星菲爾科頓及美臣蒙特冒起；這2名不足23歲的中場，今季帶領曼城及車路士殺入歐聯決賽，再加上史達寧、拉舒福特及基亞利殊等人速度技術兼備，英軍攻擊線可謂朝氣勃勃，唯一擔心是中後場主將如佐敦軒達臣、哈利馬古尼及阿歷山大阿諾特都在歐國盃前受傷，能否及時復出重拾狀態將成關鍵。

格仔兵高峯滑落作客弱

不過，領隊修夫基吸收了2018年世盃4強止步的經驗，球隊現時實力、狀態及穩定性均比三年前強，特別是今季英超球隊在歐戰表現突出，多名英兵在球會級賽事捧盃，信心大大提升，分組賽每場至少22,000名主場球迷打氣下，料更有利英軍發揮。反觀同組競爭對手克羅地亞，自2018年世盃勇闖高峯獲得亞軍後，門將蘇巴錫及中鋒文迪蘇傑都已退出國家隊，莫迪歷及洛夫雲等戰將又大了三歲，故「格仔軍」2018年後戰績不斷下滑，特別是13場客戰只錄得2勝4和7負的劣績，當中包括0:6負西班牙、1:4負葡萄牙、2:4負法國等，作客成績差劣的克國實不宜高估。

蘇格蘭捷克勢做攔路虎

蘇格蘭作為主辦國之一，又有不少英超兵如隊長安德魯羅拔臣及麥湯米尼等壓陣，實力不弱，但歷史上從未成功突破分組賽，相信將以次名甚至最佳小組第三名為目標；至於東歐黑馬捷克近年進步不少，不但有出國效力的球星如西維爾門將拖馬斯華斯歷、韋斯咸中場湯馬士蘇錫克等，國內球隊布拉格斯巴達及布拉格斯拉維亞等近年在歐戰亦有驚喜，球員實而不華，有力左右D組出線形勢。

D組各隊小檔案

英格蘭

主帥：修夫基

外圍賽成績：8戰7勝1負

外圍賽射手：哈利卡尼（12球）

小組首名賠率：1.31倍

歐國盃最佳成績：季軍（1968及1996年）

預計正選陣容（3-4-3）

門將：比克福特

後衞：基爾獲加、史東斯、哈利馬古尼

中場：捷比亞、迪格蘭賴斯、美臣蒙特、芝維爾

前鋒：史達寧、哈利卡尼、菲爾科頓

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克羅地亞

主帥：達歷

外圍賽成績：10戰5勝5負

外圍賽射手：柏高域（4球）

小組首名賠率：5.5倍

歐國盃最佳成績：8強（1996及2008年）

預計正選陣容(4-5-1)

門將：利華高域

後衞：維沙積高、洛夫雲、杜馬高維達、杜馬高巴達歷

中場：列比錫、波索域、莫迪歷、高華錫、比列錫

前鋒：卡拉馬歷

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捷克

主帥：舒哈菲

外圍賽成績：8戰5勝3負

外圍賽射手：柏德列舒希克（4球）

小組首名賠率：8.25倍

歷年歐國盃成績：冠軍（1976年）

預計正選陣容（4-5-1）

門將：拖馬斯華斯歷

後衞：華迪美高法爾、些路斯卡、卡拿斯、波利

中場：阿歷斯卡奧、湯馬士蘇錫克、達列達、安東連巴拿克、積及贊圖

前鋒：柏德列舒希克

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蘇格蘭

主帥：奇勒

外圍賽成績：10戰5勝5負

外圍賽射手：約翰麥甘尼（7球）

小組首名賠率：13倍

歷年歐國盃成績：分組賽（1992及1996年）

預計正選陣容（3-5-2）

門將：大衛馬素爾

後衞：積亨特利、格蘭漢尼、基蘭泰亞尼

中場：史堤芬奧當納、卡林麥基哥、麥湯米尼、約翰麥甘尼、安德魯羅拔臣

前鋒：賴恩費沙、查阿當斯

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