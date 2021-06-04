早前南美足協因阿根廷近期疫情爆發，所以於賽事開鑼前不足兩周褫奪對方主辦權，其後宣佈由巴西接手主辦。然而，巴西疫情同樣嚴重，加上在準備工作嚴重不足下，惹來各界批評。周五巴西將出戰對厄瓜多爾的世界盃外圍賽，教練迪堤在賽前證實部份球員明確表達罷踢的意願。

而周四的賽前記者會，原定安排教練迪堤與隊長皇家馬德里中場卡斯米路一同出席，但最終未見卡斯米路身影。迪堤就表示，部份球員已明確表達不希望巴西接手美洲盃的意願，並密謀以罷踢抗議，他們希望與巴西足總主席卡保路會面並對話，「我們對事件明確立場並希望與主席對話，但現時並不會向外公開，這亦是卡斯米路缺席的原因。」迪堤續指他要求球員專注於周五的比賽，其他事在比賽以後再說。

巴西現時為全球總感染人數第三多的國家，而至6月3日全國仍有多達8萬宗新增確診個案，近期亦不時有示威抗議總統博爾索納羅應對疫情不力。在疫情與經濟不景等問題下，巴西仍執意接手美洲盃，惹來國內輿論大肆批評。

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