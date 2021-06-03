鷹隊對紐約人的系列賽每場同樣火藥味十足，當中焦點人物必定是受紐約人球迷不禮貌對待的鷹隊控衞T楊格，不過此子未有因此發揮受影響，周三一戰尾段射入遠程三分後更向現場紐約人球迷鞠躬還擊。雖然場內勢成水火，但賽後T楊格卻獲紐約控衞戴歷路斯（Derrick Rose）贈送球衣，亦可說是「識英雄重英雄」。

今次系列賽紐約人球迷以各種方式「招呼」T楊格，先有球迷嘲諷其外型，再有人向其吐口水。場上兩隊今仗亦不下一次發生爭執，其中一次就緣於紐約的路維（Nerlens Noel）特意撞向他而起。不過T楊格在被針對的環境下接連3場作客分別攻入32分、30分及36分，成為「籃球之神」佐敦（Michael Jordan）後，首位在季後賽3戰作客麥迪遜花園球場同樣攻入起碼30分的球員，對首戰季後賽的T楊格而言實在難得。

今仗在尚餘43.7秒時，T楊格在紐約人的布洛克（Reggie Bullock）面前射入31呎遠程三分，其後更向現場紐約球迷鞠躬，極具挑釁意味，賽後他亦就鞠躬解畫：「我清楚我們在那，我知道這個地方充滿戲劇，所以我了解當一齣戲落畫時需要做甚麼。」

雖然場上火藥味濃，不過場下T楊格卻獲adidas師兄、對手的戴歷路斯贈送球衣，並且上載至個人ig晒命，指對他來說是個榮譽。

文：亨少