周二才落實歐國盃26人大軍名單的英格蘭，周三進行對奧地利的首場熱身賽，雖然藉小將布卡約沙卡攻入國家隊處子入球小勝1:0，但焦點落在比賽中受傷、要軍醫攙扶離場的右閘阿歷山大阿諾特身上。主帥修夫基承認這位利物浦後衞傷勢不輕，外界已傳會否補選日前被剔出名單、今仗卻正選披甲的曼聯中場連格取代。

文：盧卡東尼

英格蘭周二公佈大軍名單後，外界質疑26人中竟有4位右閘，修夫基將阿諾特、基爾獲加、列斯占士及捷比亞四將一併徵召入隊，惟這份名單僅一天後可能即有變，事關阿諾特在周三對奧地利的熱身賽，踢至比賽尾段87分鐘時，一次大腳解圍疑拉傷大腿肌肉，結果要退下火線，更在軍醫攙扶下離場。

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沙卡入波連格有參與

修夫基賽後承認擔心阿諾特出戰歐國盃的機會︰「看到他離場時的情況，這不是好的訊息。我們需要對他作評估，我想這是大腿受傷，但醫療團隊正在對他進行評估，會在24至48小時後才知道更多關於他的狀況。」被問到如果阿諾特因傷退出大軍會由誰代替其位置，修夫基表示︰「讓我們先看看阿諾特的情況再作決定。」

這場在河畔球場對奧地利的熱身賽，英軍靠沙卡在56分鐘把握機會窄角度射入，射入個人在三獅軍團的第一球，也助球隊最後以1:0勝出。不過，在正選11人中，修夫基兌現承諾讓日前落選最後26人大軍的連格擔正，穿上11號球衣的他表現雖未算突出，但有份參與沙卡入球時的進攻組織，外界也認為如阿諾特最終因傷退隊，他會是替補的首選。連格季中從曼聯外借韋斯咸後，短短4個月上陣16場英超，貢獻了9個入球及5次助攻，數據極為亮眼，但因英軍前場人滿之患，修夫基日前決定「犧牲」他，但如今他可能迎來第二個機會。

里奧炮轟選傷兵入伍

除阿諾特，英軍目前還有多名猛將也受傷患困擾（見附表）。中堅哈利馬古尼季尾代表曼聯時弄傷足踝後，至今已近一個月未有參與比賽，更有傳可能缺席對克羅地亞的首場分組賽，名宿里奧費迪南已批評英軍不應徵召傷患未癒的球員，影響備戰；2月做了鼠蹊手術的中場佐敦軒達臣，到季尾仍未能再替所屬球會利物浦披甲，雖然其康復情況較理想，但今戰繼續只能坐在後備席，修夫基也坦言他在比賽當日的早上再感不適，因此決定不冒風險。另外，除阿諾特的問題，在71分鐘時被換走的基亞利殊賽後也要在場邊敷冰，外界稱他未完全擺脫早前的脛骨傷患。因此，英軍欲以最強姿態出戰下周五開鑼的歐國盃，就必須與時間競賽。