足總新任行政總裁譚秋朗上任近一個月，周四晚出席足總睇波活動時表示，冀以在商界的經驗，發揮到員工的長處，並在五年後看到實際成效，助香港足球提升到更高層次。

譚秋朗在上月成為足總行政總裁，最近因港足而較多現身，周四晚出席足總的睇波活動時受訪，他表示自己擅長檢視公司架構，他說：「我看公司架構、每個人的強項看得很清楚，很快。之後要策劃與執行，我未進入足總前已有很多想法，現在於足總逾三周，已證實我很多想法正確。」他指出足總以往或只注重運動方面，現在他把商界經驗帶入足總，兩方面可結合，盡量發揮每人的長處。

譚秋朗指要調整架構，被問到足總是否要「瘦身」時，他表示：「先不說會否『瘦身』，現階段沒有此計劃，我只想領足總進入新的章節。內部對足總未來很有信心，有凝聚力。」

今次足總首聘本地人任行政總裁，譚秋朗期望短期內可作出大眾留意到的改變，「未來半年或一年，相信我們內部，甚至市民可看到一些改變，希望用我的方法帶來全新局面，港人對足球的熱情重新燃點。足總吸引力能增強的話，對足球發展很重要。」他認為青年人是香港的未來，需注重青訓，提高香港足球水平。

譚秋朗又指，足總仍有很多地方可以做得更好，但短期內要大幅增加入場人數是不可能，「如足球吸引度提高，很多事情都自然會來。公司角度去看，要把足球人口提高，全港市民認同，家長、學校、贊助商支持。這一刻要立即提高，是沒有魔法做到的，需要時間，經歷整個過程之後，自然有成果。」他認為需要約半年時間整頓架構，約一至兩年會有新局面，希望五年後香港足球層次會提高，他說：「如我的想法正確，做青訓，做一個好成績，我想三年一定會看到一點成果，希望五年後香港足球會有更高一點的層次。」

譚秋朗又指自己本身有留意多項運動，包括足球，他亦曾是在體院受訓的劍擊運動員，近年重拾劍擊，曾代表香港出戰世錦賽先進組賽事。

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