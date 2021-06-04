在NBA季後賽西岸首圈場數落後太陽2:3的湖人，在周四的第六回合賽前收到好消息，因為鼠蹊受傷缺席第五回合比賽的前鋒安東尼戴維斯（Anthony Davis），可以復出披甲上陣。

湖人主教練禾高（Frank Vogel）早前透露，會待開賽前才決定會否派遣這位明星前鋒上陣。AD在今個系列賽頭三回合，場均有27分及9.3個籃板球。他在第四回合只打了19分鐘便因傷退下火線，合共只得6分及4個籃板球。

身為西岸二號種籽的太陽，目前在總場數領先3:2，只要再贏一場便可晉級，主教練蒙迪威廉士（Monty Williams）賽前已表明，相信AD將會在這場關鍵之戰復出。

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