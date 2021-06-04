剛贏下歐聯冠軍的車路士周五宣佈，已經與領隊杜曹續約多2年至2024年，這位德國教頭亦指目前是最佳的續約時機。

47歲杜曹在今年1月接掌車路士，當時他只與車路士簽約18個。半年過去，雖然有英足盃決賽不敵李斯特城，但其後助球隊以前四完季外，更擊助曼城贏下球會史上第二座歐聯冠軍。在他領軍的30場賽事中，車路士贏得19場，只有5場敗仗外，更只失掉16球。

在贏得歐聯後，杜曹曾表示：「也許我現在有一份新合約了，但不敢100%肯定，總經理和我說了一些話，我在球場上也和老闆（阿巴莫域治）談過，這是我們第一次見面，我們之後再說，但可以向他保證，我會保持對錦標的飢渴感，還想要下一個冠軍。」

如今他已經與球會續下兩年新約至2024年，續約後他表示：「現在是最好的續約時機，我很感激有這段經歷，亦很高興能繼續成為車路士大家庭的一部分。」車路士的總監瑪蓮娜表示：「杜曹1月加入時，球隊於國內外都有很多比賽，他與球隊無縫接軌，很快就成為車路士不可或缺的人。他更帶領球隊取得前四，球會對於他助球隊贏下歐聯冠軍亦感到非常高興，這成就了球會一個非凡的賽季。」

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