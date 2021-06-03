英格蘭近年新星湧現，但要數到領軍人物，必然是球隊隊長兼射手哈利卡尼，這名英軍球星今季為熱刺在聯賽攻入23球並交出14個助攻，成為今季英超的神射手兼助攻王！然而由於熱刺陣容不及其他豪門，今季再次衝冠失敗下聯賽僅排第七，令這名27歲射手萌生去意，既然球會級別一直未能奪冠，卡尼定必希望把握這次國家隊的機會，勢要為個人職業生涯贏得首個錦標，光忠耀祖。

不過卡尼的奪冠之路，首先就要遇上前世足先生及金球獎得主莫迪歷的攔路，事關這名克羅地亞中場，正正是在18年世盃表現出色，帶領格仔軍奪得世盃亞軍，最終打破美斯及C朗的壟斷，在多個頒獎禮上都當選為18年最佳球員。雖然這名前熱刺中場莫迪歷已經35歲，但今季竟為皇家馬德踢了多達48場賽事，上陣多達3,721分鐘顯然寶刀未老，獲皇馬再續約一年，料今屆是莫迪歷職業生涯最後一次參戰歐國盃，勢必希望再創奇跡。

不過卡尼與莫迪歷兩人想要攜手出線，恐要先問過兩名英超球星，其中黑馬捷克由韋斯咸中場湯馬士蘇錫克領軍，此子今季首戰英超即交出9個入球，並在空中爭頂、正面對決及跑動距離的統計數據中排名英超第一，26歲的他可謂集空中霸王與中場發電機於一身；至於同組蘇格蘭更有利物浦後衞安德魯羅拔臣擔任隊長，這名27歲球員在左路能攻擅守，對手要小心防範之餘，還是集中攻擊蘇格蘭的右路較為容易。

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