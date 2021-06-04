亞洲足協今日確認，澳職聯球會FC悉尼、墨爾本城及布里斯班獅吼以疫情為由而退出本年度的亞冠盃，而原先在附加賽與墨爾本城爭入J組的日職球會大阪櫻花可不戰而晉級J組，同組對手有FC廣州、泰港及傑志。

受疫情影響，東亞賽區賽事延至本月底展開，而亞洲足協今日公佈，收到澳洲足總有關FC悉尼、墨爾本城及布里斯班獅吼退賽的通知，當中FC悉尼在編H組，現退賽出後，此組只餘韓職全北汔車、日職大阪飛腳及新加坡聯賽冠軍淡賓尼。

墨爾本城及布里斯班獅吼則透過附加爭小組席位，但現在齊退出後，與其爭日職大阪櫻花及菲律賓球會卡雅晉級分組賽；當中大阪櫻花可直接進J組分組賽，除傑志外，同組其餘兩隊為FC廣州隊及泰港。

隨着墨西爾本城退賽，大阪櫻花躋得J組最後一席，傑志在今年亞冠盃分組賽對手亦告落實，而傑志首戰是24日對主場泰港，之後鬥大阪櫻花，而分組賽最後一戰是下月9日對大阪櫻花。傑志大軍已定於本月20日起程到泰國，會合踢罷世盃外，由巴林直飛泰國的傑志港腳準備分組賽。據悉出戰今屆亞冠的中超球會FC廣州及北京國安等將有很大機會只派出副選應戰。

傑志亞冠盃J組賽程

24/06

10:00pm：傑志vs泰港

27/06

10:00pm：大阪櫻花vs傑志

30/06

10:00pm：廣州隊vs傑志

03/07

10:00pm：傑志vs廣州隊

06/07

10:00pm：FC泰港vs傑志

09/07

6:00pm：傑志vs大阪櫻花

註：賽事在泰國武里南進行

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