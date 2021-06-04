阿根廷在當地時間周四的南美洲區世盃外圍賽1:1賽和智利，入球的美斯遺憾無法將勝利獻給去年因心臟衰竭過身的前阿根廷球王馬勒當拿。

對陣智利前，一座身高5米的馬勒當拿銅像，在位於聖地亞哥德爾埃斯特羅的比賽場地城市之母球場外揭幕，以美斯為首的阿根廷球員都有出席揭幕儀式，它是以馬勒當拿在1986年世盃的形象為鑄造藍本。

至比賽即將展開前，全體阿根廷球員也穿上老馬的10號球衣出場，並且球衣胸口位置貼上了這位傳奇的相片作紀念，只不過落場比賽後，球員就穿回自己號碼的波衫，但美斯依然在今場射入12碼開紀錄後，一度拍打自己胸口慶祝入球，這是老馬當年的入球動作，然後指向天，意思自然是獻給這位已故傳奇。

可惜是比賽最後以1:1結束，美斯賽後受訪說：「這是一場非常特別的比賽，因為這是我們失去馬勒當拿後第一次比賽。我們知道國家隊對他的意義是甚麼，甚至他人不在這座球場內，也永遠陪伴着我們。我們想將勝利獻給他，像以往代表國家隊比賽一樣，那些不利我們的因素例如因疫情沒有觀眾，或者這個國家最近發生的事，都應該拋諸腦後，我們只想好像馬勒當拿一樣，為國家付出一切。」

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