英格蘭近年在修夫基帶領下表現穩定，特別自18年世盃後，16次在主場出戰取得14勝2負的佳績，勝率高達87.5%，一旦英軍順利取得首名出線資格並一直殺入決賽，除八強戰外其餘6場均全數在溫布萊球場出戰，大大增加英軍的勝算。

不過，英格蘭分組賽的對手實力非弱，近年均曾錄得戰勝或逼和三獅的戰績，當中最有機會挑戰英軍首名出線資格的克羅地亞，正正於18年世盃四強在加時以2:1擊敗英軍，雖然隨後英格蘭在歐國聯，回歸主場出擊以2:1勝出復仇成功，但絕不能掉以輕心。翻查兩軍的交手往績，兩軍過往9次交手英軍錄得5勝1和3負的成績，雖然是各有勝負，然而開「大」的比率頻高，單計法定時間內這9場中有6場開「大」，當中不缺4:1、4:2、5:1等大波膽，不坊各加留意。

至於其餘兩支對手，英格蘭次仗的對手是「小弟」蘇格蘭，近年英軍戰績可謂「食住」蘇軍，對上一次落敗要數到99年歐國外，當時首回合作客領先2:0的英軍，次回合回歸主場輸0:1亦順利晉級，隨後3次交手英軍都告勝出，然而兩軍對上一次在17年世盃外對碰，英格蘭卻要等到93分鐘才由哈利卡尼追成2:2逼和對手。另英軍史上僅4鬥捷克，雖然三獅取得2勝1和1負較佳的戰績，包括前年3月曾在主場5:0大破對手，但事隔7個月後英軍作客卻以1:2見負，故在D組實力較強的英軍，面對同組3個對手亦難輕易言勝。

文：尊嘉

英格蘭自18年世盃後主場成績

日期 賽事 賽果

2/6/2021 友賽 1:0勝奧地利

31/3/2021 世盃外 2:1勝波蘭

25/3/2021 世盃外 5:0勝聖馬力諾

18/11/2020 歐國聯 4:0勝冰島

12/11/2020 友賽 3:0勝愛爾蘭

14/10/2020 歐國聯 0:1負丹麥

11/10/2020 歐國聯 2:1勝比利時

8/10/2020 友賽 3:0勝威爾斯

14/11/2019 歐國外 7:0勝黑山

10/9/2019 歐國外 5:3勝科索沃

7/9/2019 歐國外 4:0勝保加利亞

22/3/2019 歐國外 5:0勝捷克

18/11/2018 歐國聯 2:1勝克羅地亞

15/11/2018 友賽 3:0勝美國

11/9/2018 友賽 1:0勝瑞士

8/9/2018 歐國聯 1:2負西班牙

總計16場14勝2負，勝率87.5%

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英格蘭與克羅地亞法定時間交手數據

日期 賽事 賽果

18/11/2018 歐國聯 英格蘭2:1克羅地亞

12/10/2018 歐國聯 克羅地亞0:0英格蘭

11/7/2018 世盃 克羅地亞1:1（加時2:1）英格蘭

9/9/2009 世盃外 英格蘭5:1克羅地亞

10/9/2008 世盃外 克羅地亞1:4英格蘭

21/11/2007 歐國外 英格蘭2:3克羅地亞

11/10/2006 歐國外 克羅地亞2:0英格蘭

21/1/2004 歐國盃 克羅地亞2:4英格蘭

20/8/2003 友賽 英格蘭3:1克羅地亞

24/4/1996 友賽 英格蘭0:0克羅地亞

總計9場6場開「大」

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