D組分組賽全數在英國舉行，兩個主辦地點倫敦與格拉斯哥，分別是英格蘭及蘇格蘭的主場，2地隔離只有400多公里，陸路交通只花約六小時，航空交通更只需一小時左右，故D組球隊不必如其他分組般跨國作賽。

其中英格蘭三場都在溫布萊出擊，首戰即硬撼實力較強的克羅地亞，如成功過關次仗將迎戰蘇格蘭，最後一場才迎戰外圍賽手下敗將捷克，料「三獅兵」出線將不成問題。不過D組首名出線的球隊，在淘汰賽將可繼續留在倫敦出戰，16強雖要遇上死亡F組的法國、德國、葡萄牙或匈牙利次名出線的對手，但可避免舟車勞頓的情況。

根據走線圖，如D組首名順利晉級八強，只會作客意大利羅馬作賽，隨後四強及決賽仍會在倫敦溫布萊球場上演，故D組球隊想劍指本屆冠軍，搶下首名出線將可大大減低飛行時間，特別是佔主場之利的英格蘭，除八強戰外可一直留在倫敦，故分組賽首戰能否擊敗克羅地亞，將成為三獅爭霸的重要基石，有望繼1966年藉主場之利獲得世盃冠軍後，再一次集天時地利人和於一身。

D組主辦館

1 溫布萊球場

位置：倫敦（英格蘭）

可容納人數：90,000

預計入座率：25%

（約22,500人）

2 咸普頓公圍球場

位置：格拉斯哥（蘇格蘭）

可容納人數：51,866

預計入座率：25%

（約12,000人）

各隊飛行距離

英格蘭 - 0公里

克羅地亞 - 約400公里

捷克 - 約400公里

蘇格蘭 - 約800公里

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