巴西早前臨時取代阿根廷成為美洲國家盃主辦國，惹來不少國內反對聲音，有巴西參議員甚至認為球星尼馬應帶頭杯葛美洲盃。

巴西的新冠肺炎病毒疫情也嚴重，死亡人數累計已超過46萬，竟仍獲南美足協安排成為取代阿根廷和哥倫比亞的主辦國。巴西聯邦參議員、民主運動黨領袖之一的卡列羅斯，就形容美洲盃如同「死亡之盃」，呼籲尼馬要挺身而出，帶頭反對南美足協的決定：「我想和尼馬對話，他最好不要出現在美洲盃賽場，因這不是你需要的美洲盃，巴西球員也不應支持，我們需要的是疫苗。」

除了國內群情洶湧，被褫奪主辦權的阿根廷，隊內由教練至球員都批南美足協不公。教練史卡朗尼指巴西疫情比阿根廷的情況更惡劣，這是一個很難被認同的決定。

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