來季無緣出戰歐洲賽的阿仙奴周四宣佈，大衛雷斯、馬田奧迪加特、丹尼施巴路斯，以及馬菲賴恩都會在月底約滿後離隊。

儘管領隊阿迪達有意留用，但大衛雷斯上月已通知會方，計劃在球季結束後離開阿仙奴。這位巴西中堅在2019年以800萬鎊身價由車路士過檔，歷來合共為兵工廠上陣73場，並曾協助球會贏得英足盃及社區盾，但就因傷錯過了20/21年季尾部份賽事。

與此同時，今年一月被皇家馬德里外借到阿仙奴的挪威中場馬田奧迪加特，亦會跟以借用性質效力了槍手兩年的丹尼施巴路斯，雙雙重返銀河艦隊。《每日郵報》指出，奧迪加特與施巴路斯跟皇馬的合約都會在23年到期，假若阿仙奴願意付出高昂轉會費，仍有機會將兩人帶回酋長球場。

另一方面，在冬季轉會窗加盟的馬菲賴恩，將會返回母會白禮頓。這位澳洲門將在效力阿仙奴的五個月內，只得三次上陣機會。

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