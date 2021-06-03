自拿樸達重新上任巴塞隆拿會長後，一直有傳想辭退現任主帥朗奴高文，多次在公開場合表明這名58歲荷蘭教頭，並非他心目中的首選。球季結束後，有報道指拿樸達已告知朗奴高文，巴塞將會以15天時間尋找新帥。然而事情突然出現180度逆轉，周四巴塞在官網宣佈，朗奴高文下季將繼續留任巴塞主帥一職。

其中巴塞會長拿樸達在官網表示：「經過一段時間的反思後，我們決定繼續履行與高文的合約。我們在談話中都感到非常滿意，這是一次坦率的對話，我們在一些細微的差異找到了解決方案，考慮到甚麼東西對巴塞才最利，我們很高興宣佈高文留任的消息。」

雖然經理人早前聲稱，朗奴高文如果續留巴塞便有機會續約，但拿樸達周四透露，高文將會以現有合約的合約期，續任巴塞教練至明年夏天結束。

上季在朗奴高文帶領下只獲得西盃冠軍的巴塞，近期積極為下季做準備，目前已先後簽下阿古路、艾利加西亞及艾馬臣艾巴里斯杜3名球員，又從中超深圳隊請回的前球員祖迪告魯夫，擔任球會管理層的職務。

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