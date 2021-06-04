周四法國職業聯賽（LFP）會開會商討，為提升聯賽的競爭水平，未來法甲由現時的20隊縮減至18隊。結果提案在經投票高達97%同意下通過，法甲將於2023/24球季開縮減至18隊爭逐。

近年包括意甲及西甲都有聲音為提升聯賽的整體競爭水平縮減球隊，而LFP則確切探討縮編的可能性，結果在未有太多反對聲音之下通過。據指執行方案為22/23球季法甲包尾四隊將降至乙組，乙組就有兩支球隊升班。此後就維持每季包尾兩隊降班，尾三就與法乙第三打爭奪尚餘的甲組席位。

過去法甲一直為18隊，但由02/03球季開始就增至20隊，LFP主席拿布爾就表示，今次通過法甲縮編是好開始，亦顯示法國球壇的團結，未來法乙亦將跟隨縮減至18隊。今季法甲由里爾打破巴黎聖日耳門的壟斷，成功贏得聯賽冠軍。

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