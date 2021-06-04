據英國《金融時報》引述奧運贊助商人士透露，不少奧運贊助商都希望今屆奧運能夠廷期至今年秋季，讓反對聲意減低後才舉行，又指現時東奧已經沒有宣傳的價值。

《金融時報》引述一家東奧贊助商的高層人士表示，部份贊助商認為，今屆東奧延期至9月底至10月初舉行的話，可以減低外界的反對聲音：「假如東奧可以延期的話，將會有更多時間讓更多人接種疫苗，而且當地氣溫亦會較低，相信屆時日本國民的反對聲將會降低。」

該受訪人士又表示，不少企業原本都視奧運為一個非常理想的宣傳平台，不過隨着奧運延期一年加上出現不少反對聲浪，企業至今為東奧所付出的贊助費已經變得沒有實質價值，現在只能夠期望奧運舉行期間，企業能夠在會場周邊範圍進行廣告宣傳活動，以獲得預期的宣傳效果，部份企業亦預料將需要額外增撥宣傳預算。

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