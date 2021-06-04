日本奧委會理事兼前柔道運動員山口香，周五在共同社刊登的一篇社評中指日本在東京奧運會的籌備上已陷入絕境，認為因新冠肺炎病毒而延遲一年舉行的奧運，已經失去了本身意義，但現在宣佈取消又為時已晚。

曾在1988年首爾奧運奪得柔道銅牌的山口香，在這篇社評上寫道：「這屆奧運會到底為了甚麼和為誰舉辦？奧運會已失去了意義，只是為了他們（國際奧委會和日本政府）而舉辦。」

她批評東京奧運已違反了公眾的意願：「我們已經陷入無法停止舉辦的絕境，如果我們繼續做，就是該死，但我們不做，也是該死。」隨後，她又抨擊了國際奧委會，斥責他們一再聲稱儘管病毒傳播，這項大型賽事仍要繼續進行：「國際奧委會似乎對日本的輿論並不在乎。」

山口香5月時已揚言對奧運會堅持舉辦感不安，而她去年也一直呼籲要將奧運延遲到今年才再作決定。至於政府最高醫療顧問尾身茂則向廣播公司TBS透露，假如疫情嚴重的日本繼續延長緊急狀態令，即在原定會結束的6月20日之後，那麼奧運會就不應繼續進行。不過，有研究指出，若日本現在宣佈取消奧運，將會損失約1.8萬億日圓（約1,268億港元）。

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