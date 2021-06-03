費達拿周四在法國網球公開賽次圈，一度與裁判發生爭執，但最終仍能沉着應戰，以盤數3:1擊敗施歷，祖高域與「壽星仔」拿度同日亦順利過關，齊齊打入男單第三圈。

以八號種籽身份出戰的費達拿，先以6:2輕鬆拿下首盤，但在第二盤賽事發生了一段小插曲，裁判認為這位39歲老將拖延時間，於是向他發出警告。費達拿在這一盤輸2:6，總分被追平1:1。進入第三盤賽事，雙方各有一次打破對手發球局，戰至6:6平手後，費達拿在決勝分憑着較佳的發球表現贏細分7:4，以7:6贏得關鍵一盤，之後乘勢再贏一盤6:2，總分3:1擊敗施歷，躋身第三圈。

費達拿賽後直言，對自己的上佳演出感到驚訝。他說：「由於最近沒有太多比賽，所以我對自己的表現有點驚訝。雖然狀態有點起伏，但我在決勝分的發球表現很好，我對賽果感到很滿意。」

對於被指拖延時間，費達拿就解釋純粹是一場誤會。他說：「我不覺得自己打得特別慢，也沒有故意讓對手等待。相信是因為我最近很少出賽，不太了解現時的比賽節奏。」費達拿在第三圈的對手，將會是世界排名第59位的高化。

同日，一哥祖高域在未有受到太大考驗的情況下，以6:3、6:2、6:4淘汰烏拉圭古華斯，並將與立陶宛的比蘭基斯爭入16強。至於在35歲生日出戰的拿度，則以6:0、7:5、6:2擊敗法國的加斯基。可惜的是，由於巴黎在疫情下實施宵禁，令球迷無法在球場內為拿度慶祝。這位13屆法網盟主在下圈的對手，將會是英國的諾利。

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