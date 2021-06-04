巴塞隆拿周四證實，目前執教中超深圳隊的前球員祖迪告魯夫8月會重返球會，但未確定他的職位是甚麼。

巴塞在官網宣佈祖迪告魯夫8月1日回歸，而且會正式形成一個新的管理架構。聲明中只以「策略角色」來形容他的職務，據了解可能是會長顧問，一切聽命於會長拿樸達。

根據西班牙《每日體育報》透露，由於技術總監和足球總監的職位，都已經確認為普蘭尼斯及艾利文尼，因此祖迪告魯夫只能出任會長顧問。巴塞也在聲明中感謝深圳隊肯合作放行，惟之前祖迪告魯夫與深圳所簽的合約曾訂明，若然他獲邀任巴塞體育總監，深圳會免費放人，但假如是擔任其他職位，深圳便可獲得一筆賠償金。

巴塞現在出聲明，證明兩隊已就其去留達成共識，只是不知巴塞是否需要付出賠償金。

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