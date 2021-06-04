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香港足球代表隊周四在巴林舉行世界盃外圍賽亞洲區次圈C組賽事，以1:3落不敵世界排名31的伊朗，而此組同日尾場巴林以8:0大勝柬埔寨，取代伊拉克升上榜首，並領先只餘兩場的港隊7分，意味着港隊不僅確定無緣爭首名，就連爭次名的機會亦極為渺茫。

世界盃外圍賽亞洲區次圈C組在巴林重燃戰火，周四舉行兩場賽事，港隊先以1:3不敵伊朗，原先排次席的巴林在尾場對柬埔寨；主隊半場領先2:0，全場以8:0狂數對手，並以6戰3勝3和不敗升上榜首，伊拉克及伊朗以5戰11及9分排第2及3位。

至於港隊6戰5分排第4位，在只餘兩場賽事的情況下，落後榜首的巴林7分，爭首名的機會已告終，目前只餘數字上爭第二名的可能性，惟實際機會甚微，因為餘下兩場對伊拉克及巴林既要全勝之餘，還要望伊朗在餘下三場接連失分；就算真的出現此情況，港隊真的可以取得次席，還要與其餘各組爭4個次名出線席位，所以港隊實際爭出線的希望，已經極為渺茫。

雖然港隊爭出線世盃亞區12強賽已是不可能的任務，但還要爭亞盃外外圍賽席位，而餘下兩場對伊拉克及巴林仍要搶分，希望可以小組第3名完成賽事，因為第3名可直接取得2023亞洲盃第3圈外圍賽席位，第4及5名則要透過附加賽爭入外圍賽。港隊下場是11日對伊拉克，最後一場是15日對巴林。

2022世界盃亞洲區C外圍賽積分表

排名 球隊 賽 勝 和 負 得 失 積分

1 巴林 6 3 3 0 11 1 12

2 伊拉克 5 3 2 0 9 2 11

3 伊朗 5 3 0 2 20 4 9

4 香港 6 1 2 3 4 8 5

5 柬埔寨 6 0 1 5 1 30 1

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