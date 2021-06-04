阿根廷周四在世界盃南美洲區外圍賽，雖有美斯主射12碼建功，連續16年在國際賽取得入球，但最終仍只能於主場以1:1賽和智利，繼續排在積分榜第二位。

上半場20分鐘，拿達路馬天尼斯在禁區內博得智利守將犯規，經VAR系統覆核後，阿根廷獲判12碼，並由美射主射建功，領先1:0。這是美斯歷來為阿根廷國家隊攻入的第72球，而自2006年開始，他已連續16年在國際賽有「士哥」進賬，進一步將由自己保持的球隊紀錄推高。

不過，這個入球並未足以讓阿根廷全取三分，智利在36分由阿歷斯山齊士扳平1:1，雙方之後再無入球，最終和波收場。

同日，烏拉圭在另一場世盃外，於主場以0:0賽和巴拉圭，玻利維亞則以3:1擊敗委內瑞拉。

積分榜方面，阿根廷目前以5戰得11分，在10隊中排第2，以1分落後少踢1場的巴西。厄瓜多爾以4戰得9分排第3，巴拉圭與烏拉圭同樣是5戰得7分，分別排在第4及第5位。巴西周五會在主場迎戰厄瓜多爾。

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