澳職進入常規賽最後一周，周五FC麥克阿瑟主場對威靈頓鳳凰；前者已穩獲季後賽資格，今仗只要贏波就有望升上第三，淘汰圈有主場之利。相反鳳凰已失去前六機會，寧信麥軍常規賽主場謝幕，讓平/半取上盤。（球賽編號：星期五21；無綫myTV Super 901台今日5:05pm直播）

麥軍上仗憑馬高蘇沙亞達及米利根一對老將各建一功，以2:1險勝西部聯，落實季後賽資格，不過最大功臣是交出兩次助攻的另一名老將達比舒利。麥軍無疑平均年紀偏大，是今季一個弱點，在4月期間更累積5場不勝走勢，看似前六夢碎，幸教練米列錫及時作出調整，增加米高魯斯、拉治蘭路斯等球員的出場時間，老將得到輪換後也有回氣機會，令麥軍成功反勝，近5仗取3勝1和1負。

麥克阿瑟目前累積39分，如果今仗全取三分，加上布里斯班獅吼、中岸水手最後一戰失分，就有望升上第三位，淘汰圈就有主場之利，今仗有一定動力，加上作為澳職新軍，也望在常規賽最後一輪主場取勝，以報答球迷支持。

隨住周四阿德萊德聯主場賽和西悉尼流浪者後，鳳凰已確定無緣季後賽。事實上，鳳凰上仗主場賽和珀斯光輝痛失季後賽資格，嚴重打擊士氣，就算鳳凰近六場作客不敗，但在例行公事下，儘管只得迪維利一名傷兵，受讓也難靠。

文：牽牛