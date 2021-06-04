感染新冠肺炎的荷蘭門將施利臣，3日前遭主帥法蘭迪保亞除名歐國盃大軍，但他對這個決定感到憤怒，還指責法蘭迪保亞出爾反爾。

施利臣上周已確診新冠病毒，法蘭迪保亞周二宣佈將他踢出名單外，補選了效力阿爾克馬爾的比蘇治頂替其位置，也強調要放棄這位華倫西亞門將是迫不得已，擔心對方即使康復後也不知能否回復100%狀態。

不過，施利臣就形容被剔出名單的決定，使他有種「無力、憤怒和可惡」的感覺：「這是一個巨大的打擊，會持續在我內心一段時間。迪保亞早就知道我的檢測呈陽性，然而他周日在葡萄牙集訓時告訴我，如果測試是陰性，就可以馬上過去加入他們，不然的話，可以在葡萄牙集訓完才來到，一定會有我在內，我不知道他的想法為何改變了......」

「規則容許賽事有3名門將，我可以做後備，再慢慢檢視我的健康，而且還有一段時間才開鑼。我除了確診，並無其他症狀，他們就斷定我的狀態不好？我永遠不會妥協這種說法，我從來沒有感覺過這麼無力、憤怒和可惡。我不想說甚麼去傷害別人，也不認為在這個時候說出來我的感受是合適的，因為隊友們正在準備歐國盃開鑼，而荷蘭國家隊只有一個目標，就是竭盡所能去應付比賽。」

以往經常在大賽前夕或比賽舉行期間，荷蘭國家隊就會爆發內訌，例如1978世盃前，橙軍的傳奇球王告魯夫就因與足總不咬弦而拒絕參加該屆大賽，1990世盃前就有荷蘭三劍俠威迫足總更換教練，而94一屆則是古列治退出，大大削弱球隊實力。

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