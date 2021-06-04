香港足球代表隊周四在世界盃亞洲區外圍賽C組面對伊朗，力拼下以1:3落敗，而首次入選便正選的安永佳，周五獲亞洲足協確認其85分鐘建功，確認「地標戰」入球，而這名24歲傑志鋒將表示未來能為港隊作更多貢獻。

今季為傑志攻入11球的安永佳首度獲港隊召入隊出戰世盃外，周四對伊朗獲安排任正前鋒，而這名國際賽新丁表現踢足全場，助攻助守，在前線面對伊朗守衞展示出相當保護皮球能力，亦試過以一敵三，戰85分鐘接應黃威左傳中球頭槌攻門，皮球中柱，鄭兆均門前補中，而賽會賽後公佈港足入球球員為鄭兆均。

不過，亞洲足協官方網站今日已作出更正，安永佳頭槌攻中柱後，皮球已明顯越過白界，故入球屬安永佳，而安永佳是00年11月12日，港足友賽作客友賽1:1賽和阿聯酋後，再在西亞取得入球的球員。安永佳賽後表示這夢般的「地標戰」，為自己在未來港足注入強心針。

他賽後說：「港隊地標戰就有入球，當然極之高興，尤其對手是亞洲最強球隊之一，又是世界盃常客，是夢一般的首戰，當然贏波或和波更好。此戰對我來說是重要考驗，個人滿意發揮，也有信心繼續進步。我仍年輕，並渴望進步，相信未來能港隊作出更多貢獻。」除安永佳外，入籍兵迪高首戰表現亦不差，其加入港隊可加強港足中場對能力。

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