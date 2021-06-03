英格蘭右閘阿歷山大阿諾特（TAA）因為大腿肌肉受傷，預料要休戰四至六周，肯定無法出戰歐國盃決賽周。三獅軍團領隊修夫基將於周日對羅馬尼亞的熱身賽後，公佈替補人選，預料席位將由曼聯中場連格與修咸頓的禾特普斯角逐。

英格蘭周三在熱身賽以1:0小勝奧地利，但TAA戰至87分鐘時，在一次大腳解圍時拉傷大腿，被迫退下火線，並要由軍醫攙扶離場。經掃瞄檢驗後，證實這位22歲右閘四頭肌撕裂，預計要休戰六周，肯定無法參加本月11日便會揭幕的歐國盃決賽周，並會返回利物浦接受復康治療。BBC指，修夫基將待踢完對羅馬尼亞的最後一場熱身賽後，才公佈替補人選。

修夫基早前公佈歐國盃26人大軍名單，棄用了上季中段被曼聯外借到韋斯咸後表現神勇的中場連格，反而挑選了TAA、基爾獲加、捷比亞與列斯占士四名右閘入伍，做法廣受批評。不過，修夫基強調自己是以實力作為點兵原則，只是挑選了26名最好的球員進入大軍。事實上，雖然四人名義上都是右閘，但其實各具特色，當中基爾獲加可以在三人防線擔任中堅，而出擊力強大的TAA與捷比亞，更可以翼衞角色助攻助守，加強排陣的靈活性。

在TAA因傷退隊的情況下，早前從初選名單被剔除的連格、禾特普斯、阿士東維拉前鋒奧尼屈堅斯、白禮頓中堅賓韋特與愛華頓守將賓葛菲特，均有望獲得補選，當中又以連格的機會較高。

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